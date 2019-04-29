هاشم: مزارع شبعا لبنانية قبلكم وبعدكم

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى اننا "لا نحتاج الى نظريات جهابذة التبعية والسيادة لإلحاق ​مزارع شبعا​ بسيادة على قياس سياستكم. فهي لبنانية قبلكم وبعدكم"، مضيفا:"ارتاحوا كيفما كنتم".

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