شعبة المعلومات أوقفت عصابة تجارة وترويج مخدرات بينها شخص زوّر شهادة جامعية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار الجهود الحثيثة الّتي تبذلها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي بغية الحدّ من خطر ​المخدرات​ على ​المجتمع اللبناني​، توافرت معلومات لدى قطعاتها عن نشاط إحدى عصابات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في ​بيروت​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "اثر ذلك، باشرت الشعبة تحرياتها واستقصاءاتها الميدانيّة عن أفراد هذه العصابة، فتمكّنت من تحديد الشقة المستأجَرة من قبلها لتوضيب المخدرات، والكائنة في حي الوتوات- بيروت، وجرى تحديد كامل هوية أفرادها، وهم: "خ. ب." (مواليد عام 1978، لبناني) الرأس المدبر للعصابة، "م. ر." (مواليد عام 1981، سوري) مروّج، و"م. أ." (مواليد عام 1991، لبناني) مروّج".

وبيّنت المديرية أنّ "في تاريخي 23 و24 نيسان 2019، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، داهمت قوة من الشعبة مناطق ​رأس النبع​ و​عرمون​ و​الأشرفية​ وحي الوتوات، أدّت إلى توقيف كلّ أفراد العصابة، إضافة إلى زبونين لها، هما: "م. ع." وهو لبناني من مواليد عام 1985 و"م. ق." وهو لبناني من مواليد عام 1981؛ وضبط بحوزة الثاني ثلاثين غرامًا من مادة ​الكوكايين​ مقسّمة ضمن مغلفات مُعدّة للترويج".

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وذكرت أنّ "بتفتيش الشقة في حي الوتوات، تمّ ضبط علب بلاستيكية تحتوي كمية من الكوكايين غير موضّبة تقدّر بحوالي 70 غ.، و60 غ. موضّبة ضمن مغلّفات من النايلون جاهزة للترويج، وكميّة من ​حشيشة الكيف​ تقدّر بحوالي نصف كيلو غ. بالإضافة إلى ميزان إلكتروني عدد 2 ومكبس وأدوات تستخدم في توضيب المخدرات".

ولفتت إلى أنّ "بتفتيش منزل الأوّل "خ. ب." في محلة رأس النبع، ضبط مبلغ مالي بالعملتين الأجنبية واللبنانية ناتجة عن عمليات ترويج المخدرات، كما ضبط مسدس حربي وذخائر وأعتدة حربية. وبتفتيش منزل الأخير "م. ا." ضبط جهاز يُستخدم في تزوير ​البطاقات الائتمانية​ الممغنطة وعدد من البطاقات المزوّرة. كما تبيّن أنّ "م. ع." متورّط في عمليات تزوير الشهادات الجامعية الخاصة، إذ أنّه أقدم على تزوير شهادة جامعية لشخص لقاء مبلغ مالي".

كما كشفت أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب اليهم. وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع القضائي المختص بناء لإشارته".