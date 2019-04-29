هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي عكار وزغرتا والبقاع الشمالي

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "أهالي ​بعلبك​ شعروا ب​هزة أرضية​ في منطقتهم".

كما شعر أهالي منطقة ​البقاع الشمالي​ في ​الهرمل​ و​القاع​ و​رأس بعلبك​ بهزة أرضية خفيفة، عند الثالثة وسبع دقائق واستمرت لثوان، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

وشعر أهالي ​زغرتا​ حوالي الثالثة وخمس دقائق بهزة خفيفة.

كما شعر سكان منطقة الجومة في عكار بالهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها أهالي البقاع الشمالي وزغرتا في الثالثة وسبع دقائق.