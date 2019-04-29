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هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي عكار وزغرتا والبقاع الشمالي

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افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "أهالي ​بعلبك​ شعروا ب​هزة أرضية​ في منطقتهم".

كما شعر أهالي منطقة ​البقاع الشمالي​ في ​الهرمل​ و​القاع​ و​رأس بعلبك​ بهزة أرضية خفيفة، عند الثالثة وسبع دقائق واستمرت لثوان، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

وشعر أهالي ​زغرتا​ حوالي الثالثة وخمس دقائق بهزة خفيفة.

كما شعر سكان منطقة الجومة في عكار بالهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها أهالي البقاع الشمالي وزغرتا في الثالثة وسبع دقائق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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