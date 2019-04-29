هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي عكار وزغرتا والبقاع الشمالي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "أهالي بعلبك شعروا بهزة أرضية في منطقتهم".
كما شعر أهالي منطقة البقاع الشمالي في الهرمل والقاع ورأس بعلبك بهزة أرضية خفيفة، عند الثالثة وسبع دقائق واستمرت لثوان، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.
وشعر أهالي زغرتا حوالي الثالثة وخمس دقائق بهزة خفيفة.
كما شعر سكان منطقة الجومة في عكار بالهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها أهالي البقاع الشمالي وزغرتا في الثالثة وسبع دقائق.
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