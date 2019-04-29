حراك المتعاقدين: لا علاقة لنا بتحرك العسكريين غدا

أعلن منسق حراك المتعاقدين ​حمزة منصور​، في بيان، أن "لا علاقة للمتعاقدين ب​الأخبار​ التي تسرب عن أن الحراك سيشارك غدا في تحرك ​العسكريين المتقاعدين​". وقال: "نحن مع حقوق كل المكونات النضالية، لكن هناك فرق كبير بين متقاعد خرج من ملاك مؤسسته بنصف مليار ليرة ولا يزال يقبض راتبا شهريا ويتطبب، ومتعاقد لم يقبض مستحقاته للآن ولا يحصل حتى على عشرة ملايين ليرة كتعويضات ولا يتطبب على حساب دولته".

وأكد أن "المتعاقدين غير معنيين بهكذا تحرك، إذ لا يربطنا بمطالبهم أي رابط، وبالتالي لم نقرر النزول، ومن يريد ان ينزل فسيكون بمفرده من أجل الاستفادة من وسائل الإعلام لأهداف خاصة به لا تعني المتعاقدين"، وشدد على أن "هذه المشاركة تضعف أهدافنا وتشوهها لأن المصالح العامة أهم من الفردية".