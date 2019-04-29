منفذية السويداء في الحزب السوري القومي تقوم بزيارات تهنئة بالقيامة

قام منفذ عام ​السويداء​ في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ سمير الملحم، على رأس وفد ضم معين مزهر ونجيب الاطرش ومشرف ابو فخر، بزيارات تهنئة بعيد القيامة المجيدة لمحافظ السويداء اللواء عامر العشي، ومطران حوران وجبل العرب للروم ​الارثوذكس​ المطران سابا اسبر.

وأمل الملحم أن "تسود قيم المحبة والعدالة والأخوة وترفرف رايتها فوق هذه الأرض الطاهرة وأن يكون هذا العيد عيداً لقيامة ​سوريا​ وتغلبها على ​الإرهاب​ والدمار لأنها كانت وستبقى القدوة في الإيمان والمحبة والسلام منذ فجر التاريخ وما زالت تجسد التآخي ووحدة الحياة بين أبنائها. وكل قيامة ووطننا بألف خير والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

كما نقل الملحم للواء العشي والمطران اسبر تهنئة رئيس الحزب ​حنا الناشف​ ورئيس المجلس الأعلى النائب ​اسعد حردان​ وقيادة الحزب.

وشكر كل من محافظ السويداء والمطران سابا اسبر الوفد على التهنئة مثمنين "دور الحزب السوري القومي الاجتماعي ودوره الى جانب ​الجيش السوري​ في مقاومة الإرهاب والتصدي للحرب العدوانية على سوريا"، ومؤكدين بأنه "علينا العمل جميعاً من أجل بناء الوطن وازدهاره وتجسيد الوحدة الوطنية بين أبنائه، ومهما حاول الأعداء النيل منها فسينهزمون وستنتصر سوريا بفضل تمسك السوريين بلحمتهم وإرادة الحياة لديهم ووقوفهم إلى جانب جيشهم و قيادتهم".