محافظ البقاع: لا داعي للهلع والخوف من وجود الخنافس السوداء

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة برئيس مصلحة وزارة الزراعة في البقاع خليل عقل بالنسبة وبحث معه بموضوع الخنافس السوداء او ال calisoma التي ظهرت بشكل كبير في بعض المناطق البقاعية خلال اليومين الماضيين.
وأوضح عقل خلال الاتصال الى ان هذه الحشرات غير مؤذية وغير ضارة للانسان وللمزروعات، وهي تتغذى على الاعشاب اليابسة، وتترواح دورة حياتها بين 22 و 26 يوما.
وطمأن ابو جوده المواطنين في بيان انه لا داعي للهلع والخوف من وجود هذه الخنافس السوداء لانها ليست حشرة وبائية ولا تؤثر على صحة الإنسان.
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