ابو زيد: ملاحظات رئيس الجمهورية ستوصل الى رؤية اقتصادية حقيقية

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسيّة النائب السابق ​أمل ابو زيد​، فيتصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ حول البدء بمناقشة واقرار مشروع ​الموازنة​، أنه "غداً الثلاثاء يبدأ مشوار الموازنة في جلسات متتالية ل​مجلس الوزراء​، وكلنا أمل بأن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بملاحظاته سيدفع لان تكون الموازنة فرصة للتوصل الى رؤية اقتصادية حقيقية تؤسس لاستعادة التوازن المالي المفقود وضبط الهدر في المال العام لا ان تكون مجرد موازنة روتينية يتم فيها تجميع أرقام النفقات والإيرادات والعجز".

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