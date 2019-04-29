مصرع 3 وإصابة 4 في تصادم سيارتين بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "السخنة – وادي حجول"، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي، والمتوفين للمشرحة.

وكان اللواء حسن ترك مساعد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بالحادث، وأظهرت المعاينة أن سبب الحادث تصادم السيارتين بالمقابلة بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وقال مصدر طبي إن المصابين الأربعة، بينهم 2 حالتهم مستقرة، والاثنين الأخرين جرى نقلهم إلى قسم العناية المركزة، لخطورة حالتهم، لإصابتهما بكسور مضاعفة في الأطراف والفقرات.