بسبب الفسيخ.. وصول 7 حالات لمركز السموم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن المستشفيات الجامعية، استقبلت اليوم 7 حالات تسمم ناتج عن تناول فسيخ فاسد خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأضافت "غانم"، في تصريحات اليوم الإثنين، إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فيما استدعت حالة اثنين منهم تناول ترياق التسمم الذي تصل تكلفة لـ180 ألف جنيه للواحد منه نظرا لخطورة حالتهم، فيما أن الـ5 مصابين الآخرين حالتهم مستقرة.

وكان مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، قد حذر المواطنين في وقت سابق من تناول الفسيخ والأسماك المملحة خاصة مع اقتراب أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أنها تحوي سم قاتل يصيب بالشلل وضعف العضلات وصعوبة التنفس ويؤدي للوفاة.