الأربعاء 39 درجة في القاهرة.. الأرصاد: موجة حر جديدة تضرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا حارًا بداية من غدا الثلاثاء تستمر حتى نهاية الأسبوع تصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف عطا في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة تصل على القاهرة يوم الأربعاء 39 درجة، ويوم الخميس 35 درجة، بينما تصل على شمال وجنوب الصعيد 40 درجة خلال الأربعاء والخميس.

وأكد أن الظواهر الجوية التي يمكن أن تظهر خلال اليومين المقبلين تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال على أغلب الأنحاء، بينما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس خلال فترة الموجة الحارة، بجانب ارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل.