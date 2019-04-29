ارتفاع حصيلة الوفيات جراء إعصار كينيث في موزمبيق إلى 38 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كيب تاون- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في موزمبيق اليوم الاثنين أن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الإعصار كينيث منذ أن بدأ يجتاح الساحل الشرقي للدولة.

وقال المعهد الوطني لإدارة الكوارث إن 39 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في اليوم الرابع من بداية العاصفة .

وكان المعهد قد أعلن قبل ذلك أن الإعصار أودى بحياة خمسة أشخاص فقط في موزمبيق.

واستمرت الأمطار في التسبب في فيضانات ومخاطر الانهيارات الأرضية في شمال موزمبيق اليوم الاثنين ، في حين يعد إقليم كابو دلجادو المنطقة الأسوأ تضررا ، وفقا لوكالات المساعدات.

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وأعلنت منظمة "كير" الدولية للمساعدات عن "خراب مدمر" في العدد من المناطق شمالي موزمبيق.

وأفاد المعهد الوطني لإدارة الكوارث بأن 170 ألف شخص تقريبا قد تضرروا من الإعصار.

وقال مسؤولو مواجهة الكوارث إن 450 منزلا تقريبا قد تدمرت ،

فيما لحقت أضرار بالغة بنحو 3 آلاف منزل و50 برجا كهربائيا .

ومع ذلك فإن حجم الكارثة بالكامل لم يتضح بعد حتى اليوم الاثنين ، حيث لا يزال الكثير من المناطق منعزلة عن المحيط الخارجي.