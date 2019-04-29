كفافي: آي سكور ستطلق 5 منتجات جديدة منها رفع حظر البيع على السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، إن الشركة جهزت 5 منتجات جديدة لتتواكب مع التطورات التكنولوجية الحالية.

وأضاف لمصراوي، أن أبرز هذه المنتجات الاستعلام الائتماني للقروض متناهية الصغر والتي تصل إلى 500 جنيه وذلك بالتعاون مع شركات المحمول وواحد من البنوك الكبرى، وسيتم تصنيف الجدارة الائتمانية للعميل على أساس السلوك الائتماني الخاص بالعميل.

وأوضح أن هذا المنتج سيوضح مدى التزام العميل في دفع فواتير الهواتف المحمولة، والقيمة المالية للباقة التي يستخدمها، وهل يزيد قيمة باقته في حال انتهائها أم لا.

وأضاف: "الشركة ستطلق منتجًا جديدًا خاصًا بالضمانات المنقولة، وذلك لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسجل الضمانات الخاصة بها للشركة للحصول على التمويل من البنك".

وبحسب كفافي فإنه "بعد ذلك يتأكد البنك من صحة الضمانات بتسجيله في الأي سكور، وأوضح أن هناك نحو 23 ألف تسجيل بحوالي 485 مليار جنيه وذلك منذ شهر مارس 2011 وحتى نهاية مارس الماضي".

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وكشف كفافي عن الربط إلكترونيا بوحدات المرور لإتاحة خدمة رفع الحظر وتسجيل السيارات إلكترونيًا، وذلك بعد أن كان يضطر صاحب السيارة أن يتردد ما بين البنك ووحدة المرور أكثر من مرة لرفع حظر البيع عن السيارة.

وقال كفافي: "تدرس الشركة اطلاق برنامج لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد دراسة أجرتها الشركة على عينة من السوق وصلت لعدد 7 آلاف شركة".

وأضاف أن البرنامج يقدم تقرير للجدارة الائتمانية للشركات التي تحتاج قروض حتى 10 ملايين جنيه بدون ميزانيات معتمدة من المراجعين.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على رفع رأس المال من 45 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه بتمويل ذاتي، وحققت الشركة أرباحًا بقيمة 94 مليون جنيه خلال العام الماضي، وبلغ عدد تقارير الائتمان التي قدمتها نحو 10 ملايين تقرير.

وتأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كشركة مساهمة مصرية بمساهمة 25 بنكا والصندوق الاجتماعي للتنمية تحت اسم "استعلام" كأول اسم تجاري للشركة، وتم تجديد العلامة التجارية للشركة لتحمل اسم "I-Score" في عام 2007.