سويسرا تنضم لمبادرة الحزام والطريق الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب ا):

انضمت سويسرا رسميا لمبادرة الحزام والطريق الصينية المثيرة للجدل اليوم الاثنين عندما وقع رئيس سويسرا أولي مورير ونظيره الصيني شي جين بينج مذكرة تفاهم في بكين.

وتشمل المبادرة الصينية الضخمة بناء موانئ وطرق وسكك حديد ومشاريع بنية تحتية أخرى بهدف تعزيز التجارة بين الصين والعالم.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان " هدف الدولتين تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل من أجل القيام بمشاريع في دول ثالثة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق".

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واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة الصينية بأنها تعمل على إغراق الدول النامية في الديون من خلال تقديم تمويل رخيص لا يستطيعون تحمله .

ويحذر المنتقدون أيضا من أن الدول الأفقر من الممكن أن تصبح معتمدة على الصين سياسيا.

وكانت إيطاليا قد انضمت للمبادرة في مارس الماضي بصفتها أول دولة ضمن مجموعة السبع تنضم لهذه المبادرة، مما أثار انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالإضافة إلى عواصم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويذكر أن منتدى الحزام والطريق الدولي الذي استمر يومين، انتهى في بكين أمس الأول السبت.