الجيش الجزائري يدمّر مخبأ للإرهابيين في منطقتي بومرداس وجيجل

كشفت ودمرت وحدات الجيش الجزائري، أمس السبت بكل من منطقتي "بومرداس" و "جيجل"، مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الجزائريةاليوم الاحد 28 أفريل 2019 في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أفريل 2019 ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى وجيجل بالناحية العسكرية الخامسة ، مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع وأغراض أخرى".

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، فقد "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات مختلفة بكل بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، خمسة منقبين عن الذهب وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و (03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن".