وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية: طائرات من دولتين عربيّتين شاركت في القصف على طرابلس

قال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إن لدى الحكومة دلائل حول مشاركة طائرات تتبع لدولتين عربيتين (لم يسمهما) في القصف على طرابلس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تشارك بالتحقيق.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي إن هجوم حفتر على طرابلس أعاد إحياء نشاط التنظيمات الإرهابية، وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يزايد علينا في مكافحة الإرهاب".

وحول هجوم حفتر قال: "الحرب الدائرة الآن لم نبادر بها وعلينا واجب الدفاع عن الديمقراطية (..)نحن كحكومة وفاق لا نمثل أي حزب، للأسف فوجئنا بأن حفتر هو الوحيد الذي لا يريد الحوار".

وقال باشاغا، إن على دول المغرب العربي أن توقع اتفاقيات أمنية ودفاعية مشتركة، مضيفا أن دول المغرب العربي في خطر حقيقي ما لم تتكاتف دوله لوقف المد الدكتاتوري، الذي بدأ يزحف نحوها بدءا من العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح باشاغا في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي اليوم الأحد في العاصمة، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر إذا فكر في الهجوم على مدينة سرت وسط ليبيا، فإنه سيواجه بقوة وسيرجع مدحورا، حسب قوله.

وبين وزير داخلية الوفاق أن قوات الجيش الليبي قد انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وأن الأيام القادمة ستشهد انطلاق مرحلة طرد القوات المعتدية على العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق مستمرة في إرجاع قوات حفتر بالقوة.

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وطالب وزير الداخلية الليبية الدول الداعمة لحفتر بالتخلي عنه؛ لأنه سيسقط قريبا، داعيا فرنسا إلى الالتزام بقيم الحرية والديمقراطية، وعدم التورط مع حفتر.

وأشار وزير داخلية الوفاق إلى أن بلاده تتعرض لعدوان خارجي بقصف طائرات دول تتدخل في الشأن الليبي، قائلا "إننا فقدنا أمس السبت خمسة من أبنائنا؛ بسبب الصواريخ التي أمدت بعض الدول بها حفتر".

ولمح باشاغا إلى أنه يتحدى حفتر بأن يقبل الاستفتاء على الدستور، وأن يخضع للمسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن حفتر من مدرسة النظام السابق ويحمل العقلية ذاتها.

وأضاف وزير الداخلية الليبية أن حفتر يعيد تجربة هتلر بشكل مصغر، لافتا إلى أن أمن المنطقة المغاربية لا يتجزأ، حسب قوله، موضحا أن هناك خريطة سياسية أخرى ستنشأ بعد الحرب؛ قائلا إن عمل أربع سنوات هدم أمام المجمتع الدولي، ومؤكدا أن الحوار سيكون مع أهالي المنطقة الشرقية ومن يمثلهم.

وقال وزير داخلية الوفاق إن هجوم حفتر على العاصمة طرابلس قد أعاد إحياء نشاط التنظيمات الإرهابية، مضيفا ألا أحد يستطيع أن يزايد على قوات حكومة الوفاق الوطني في مكافحتها للإرهاب.