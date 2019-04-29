وزير خارجية أمريكا يتهم إيران بدعم الملششيات لزعزعة أمن المنطقة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب

في اليمن.

وأضاف في واشنطن خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأميركية "نعمل على نظام

عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً".

وتابع "نجري محادثات مع الصين بشأن العقوبات على إيران"، لافتًا إلى أنهم قبل عام حددوا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها".