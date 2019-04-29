قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحربفي اليمن.
وأضاف في واشنطن خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأميركية "نعمل على نظام
وتابع "نجري محادثات مع الصين بشأن العقوبات على إيران"، لافتًا إلى أنهم قبل عام حددوا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أمريكا يتهم إيران بدعم الملششيات لزعزعة أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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