خبير اقتصادي: السودان لن يحتاج البنك الدولي إذا استغل موارده

أكد البنك الدولي، اليوم ، أنه لن يتمكن من تقديم تمويل إضافي إلى السوداني بسبب المتأخرات المستحقة، مؤكدًا تقديم الدعم الفني والسياسي فقط في المرحلة الحالية".
أوضح الخبير الاقتصادي، دكتور رشاد عبده، "أن قروض البنك الدولي تسمى بـ"الدوراة"، أي أنها تدور على المتعثرين ماليًا واقتصاديًا لمساعدتهم على التعافي، وبالتالي ضمان السداد هو سبيل البنك لاستمرار قدرته على مساعدةالجميع".
وأضاف رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى، في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، "أن الوضع القائم في السودان حاليًا يحول دون وجود ضمانات كافية للبنك الدولي للحصول على عائدات السداد، ولنا في تونس مثالًا على ذلك، فلم تحصل على أي قرض إلا بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة".
و حول تأثير رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ربما يتغير الوضع بالنسبة للبنك الدولي، ويتم النظر في منحها قروضًا جديدة.
وأشار إلى أنه إذا تمكنت الخرطوم من استغلال مواردها بشكل سليم متفادية أخطاء البشير، فلن تكون في حاجة إلى قرض جديد خاصة من البنك الدولي، لأنها واحدة من أغنى دول العالم سواء في الزراعة أو في المعادن وعلى رأسها الذهب.
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