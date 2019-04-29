إندونيسيا تقر خطة لنقل العاصمة خارج جزيرة جاوة

وافق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، على خطة طويلة المدى لنقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة المكتظة بالسكان والتي بها معدلات تلوث مرتفعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير التخطيط بامبانج برودجونيجورو إن الرئيس ويدودو أصدر قراره في اجتماع وزاري، مشيرا إلى أن الخطة قد تتطلب عشر

سنوات لإتمامها وستحتاج ما بين 74 إلى 99 ألف فدان وسيكون عدد سكان العاصمة قرابة مليون ونصف شخص، ولم يحدد الوزير موقع العاصمة الجديد إلا أنه رجح اختيار منطقة بشرق البلاد.وأشار الرئيس ويدودو قبيل الاجتماع الوزاري إلى تجارب دولمثل البرازيل وكوريا الجنوبية في نقل العاصمة كجزء من خطط التنمية، مشيرا إلى أن الفكرة ظهرت منذ وقت طويل إلا أنه لم يتم مناقشتها بشكل مخطط من قبل، وذلك حسبما نقلت شبكة إيه بي سي" الأمريكية.يذكر أن تحسين البنية التحتية غير الملائمة لإندونيسيا كانت أحد العناوين الرئيسية لسياسة ويدودو التي ساعدته على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت الشهر الجاري.