إندونيسيا تقر خطة لنقل العاصمة خارج جزيرة جاوة

وافق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، على خطة طويلة المدى لنقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة المكتظة بالسكان والتي بها معدلات تلوث مرتفعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير التخطيط بامبانج برودجونيجورو إن الرئيس ويدودو أصدر قراره في اجتماع وزاري، مشيرا إلى أن الخطة قد تتطلب عشر
وأشار الرئيس ويدودو قبيل الاجتماع الوزاري إلى تجارب دول
يذكر أن تحسين البنية التحتية غير الملائمة لإندونيسيا كانت أحد العناوين الرئيسية لسياسة ويدودو التي ساعدته على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت الشهر الجاري.
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