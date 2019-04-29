أعلنت وكالة الأنباء الليبية، ومصادر أخرى متطابقة، أن قوات الجيش تقدمت في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، وتجاوزت مقر الجوازات بالمنطقة.
ذكرت مواقع إخبارية محلية أن قوات الجيش تخوض معارك شرسة حولمعسكر اليرموك، وسيطرت على مقر كلية الشرطة، ومقر الجوازات في منطقة صلاح الدين.
أكدت المصادر مقتل محمود بعيو، الملقب بـ"شريخان"، وهو أحد أشهر القادة
كما أعلنت وكالة الأنباء الليبية، أن قوات الجيش "سحقت" قوات الوفاق في منطقتي الكسارات والسبيعة، وأنها تتقدم في جميع المحاور.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش الليبي تتقدم في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.