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قوات الجيش الليبي تتقدم في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس

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 أعلنت وكالة الأنباء الليبية، ومصادر أخرى متطابقة، أن قوات الجيش تقدمت في محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، وتجاوزت مقر الجوازات بالمنطقة.

 ذكرت مواقع إخبارية محلية أن قوات الجيش تخوض معارك شرسة حول

معسكر اليرموك، وسيطرت على مقر كلية الشرطة، ومقر الجوازات في منطقة صلاح الدين.

  أكدت المصادر مقتل محمود بعيو، الملقب بـ"شريخان"، وهو أحد أشهر القادة

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الميدانيين لقوات مدينة مصراتة، خلال الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان، الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء الليبية، نقلًا عن قوات اللواء التاسع مشاة.

 كما أعلنت وكالة الأنباء الليبية، أن قوات الجيش "سحقت" قوات الوفاق في منطقتي الكسارات والسبيعة، وأنها تتقدم في جميع المحاور.

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