رئيس الوزراء البحريني يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار السودان

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الإثنين، حرص بلاده على مساندة كافة الجهود التي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار السودان ، في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر

بها، مشددا على موقف المنامة الداعم للسودان في كافة الظروف.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ، أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه السفير السوداني فيالمنامة إبراهيم محمد الحسن ، اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على كافة المستويات بما يلبي المصالح المشتركة وطموحات الشعبين ، معربا عن أمله بأن ينعم السودان بالأمن والاستقرار.ومن جانبه، أشاد السفير السوداني بمواقف البحرين الداعمة لوحدة وأمن واستقرار السودان .