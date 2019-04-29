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تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وبنجلاديش

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 أعلن وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف، تشكيل فريق عمل في مجال التعاون العسكري التقني بين بلاده وبنجلاديش ، لتحديد صفقات الأسلحة الروسية ، التي ستباع للجانب البنجالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البنجالي

، أبو الكلام عبد المؤمن، اليوم الإثنين أن التعاون بين الجانبين في المجال العسكري التقني يشهد تطورا ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل في مجال التعاون العسكري التقني بين البلدين، لافتا
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إلى أن هذا الفريق باشر العمل الفعلي بهدف تحديد الاحتياجات الإضافية لبنجلاديش من المنتجات الروسية الصنع ذات الاستخدام العسكري.
وأوضح أن رئيس برلمان بنجلاديش ووزيري المالية والتجارة من بين المدعوين للمشاركة في منتدى "بطرسبورج " الاقتصادي الدولي .
يُذكر أن فعاليات منتدى "بطرسبورج " الاقتصادي الدولي سينطلق في السادس من شهر يونيو القادم لمدة ثلاثة أيام .
 
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