تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وبنجلاديش

أعلن وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف، تشكيل فريق عمل في مجال التعاون العسكري التقني بين بلاده وبنجلاديش ، لتحديد صفقات الأسلحة الروسية ، التي ستباع للجانب البنجالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البنجالي
وأوضح أن رئيس برلمان بنجلاديش ووزيري المالية والتجارة من بين المدعوين للمشاركة في منتدى "بطرسبورج " الاقتصادي الدولي .
يُذكر أن فعاليات منتدى "بطرسبورج " الاقتصادي الدولي سينطلق في السادس من شهر يونيو القادم لمدة ثلاثة أيام .
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