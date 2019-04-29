مسئول ليبي: المصرف المركزي حوّل مئات الملايين من الدولارات إلى تركيا

حمّل النائب زايد هدية، رئيس لجنة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب الليبي، المسئولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عبدالكبير، والدائرة المقربة، تجاه ما يحدث في المركزي من إهدار للمال العام.

قال هدية في بيان، اليوم الإثنين: "على رغم التكتم الشديد والسرية التي يفرضها الصديق عبدالكبير والدائرة الضيقة المحيطة به، إلا أنه وردتنا معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة من بعض مديري الإدارة في المصرف المركزي بطرابلس، بخصوص تحويل مبلغ

ضخم من النقد الأجنبي في مصرف ليبيا المركزي بلغ 780 مليون دولار، إلى مصارف تجارية في دولة تركيا، عن طريق نظام دولي لتحويل الأموال بين البنوك، وهناك بنك وسيط لإجراء العملية".

وأضاف هدية، "ثم تم تحويل المبلغ المذكور إلى شركات خاصة، ونحن بصدد الحصول على الوثائق التي تثبت ذلك، ولا نعلم حتى الآن ما الهدف الحقيقي

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من وراء هذه العملية المشبوهة".

وأكمل: "نحن نخشى أن الهدف ليس مجرد السرقة والنهب بل وصول هذه الأموال لبؤر الإرهاب، فتنعشها وتزيد من نشاطها الإرهابي، وهذا ما يمثل تهديدًا حقيقيًا ليس للأمن القومي الليبي فحسب، بل وللأمنين الإقليمي والدولي للعالم أجمع، خصوصًا في ظل هذه الظروف السياسية الهشة للدولة الليبية التي كانت سببًا رئيسيًا لمثل هذه التصرفات".

وطالب هدية البنك الدولي بإيقاف المعاملات والتحويلات "المشبوهة"، عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، باعتباره خارجًا عن السلطة وعن الشرعية للبلاد، في الوقت الراهن، مما يشكل خطرًا كبيرًا على العالم، على حد وصفه.