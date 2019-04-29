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الجيش الجزائري يدمر حقيبة تحوي حزامًا ناسفًا شمال شرقي البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير حقيبة تحوي حزامًا ناسفًا بولاية باتنة شمال شرقي البلاد، وذلك بالتنسيق عناصر الدرك الوطني تابع للجيش، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت

قوات للجيش ببرج باجي مختار جنوب 9 منقبين عن الذهب، وضبطت 3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط، فيما أوقفت دورية أخرى بعين قزام (جنوب) مهربًا كان على متن مركبة
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رباعية الدفع محملة بـ(1.7) طن من المواد الغذائية.
وأشارت إلى أن عناصر الدرك الوطني ضبطت خلال عمليتين منفصلتين بكل من برج بوعريريج وسكيكدة (شمال) 4 تجار مخدرات بحوزتهم 6.6 كيلو جرام من المخدرات، في حين تم توقيف 40 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح (شمال غرب).
 
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