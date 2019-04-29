اليابان تستعد لـ"ريوا" الجديدة بعد تنازل الإمبراطور

عززت السلطات اليابانية الإجراءات الأمنية في القصر الإمبراطوري استعداداً لبداية الحقبة الإمبراطورية الجديدة والتي تعرف باسم "ريوا".

تبدأ الحقبة الجديدة يوم الأربعاء عندما يعتلي ولي العهد الأمير ناروهيتو عرش الأقحوان بعد يوم من تنازل والده الإمبراطور أكيهيتو في نهاية لحقبة "هيسي" التي استمرت 31 عاماً.

وبحث رجال الشرطة بقضبان من الصلب وسط الشجيرات عن أي أجسام مخبأة ونشروا أيضاً الكلاب البوليسية. وقام الغواصون بتمشيط القنوات المائية المحيطة بالقصر.

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سيجري تقييد دخول الساحة الواقعة أمام القصر خلال مراسم التنازل واعتلاء العرش.

وقال مسؤول في الشرطة إن السلطات ستشدد الإجراءات الأمنية في مقر إقامة ناروهيتو في ضيعة "أكاساكا" الإمبراطورية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مخولاً بالحديث لوسائل الإعلام، "سنعزز الأمن لمنع حدوث تصرفات غير قانونية، بما في ذلك أعمال الإرهاب، قرب القصر وضيعة أكاساكا الإمبراطورية وكذلك في الشوارع المؤدية إليهما".

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن بضعة آلاف من أفراد الشرطة سيعملون على تأمين المراسم وظهور الإمبراطور الجديد للعامة يوم الخميس وسط توقعات بحضور حشود كبيرة لتهنئته.