كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تعمل على زعزعة أمن العراق وتتدخل في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل في شؤون لبنان وتقود الحرب في اليمن.

وأضاف في واشنطن خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية "نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً".

وتابع "نجري محادثات مع الصين بشأن العقوبات على إيران".

وقال أيضاً "قبل عام حدّدنا 12 أمراً على إيران أن تقوم بها".

أما في الشأن اليمني فقال "إيران تقود الحرب في اليمن والحوثيون يواصلون رفض كل الاتفاقات".

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وأكد أن الحوثيين أطلقوا الصواريخ نحو السعودية وشدد على أن للسعودية الحق في الدفاع عن مواطنيها.

روسيا تهدد الانتخابات الأمريكية

وفي الشأن الروسي، قال "روسيا لا تزال تمثّل تهديداً للانتخابات الأمريكية".

وأكد أن التدخلات الروسية تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي.

وقال إن روسيا تدخلت قبل انتخابات 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك.

هذا وقال بومبيو "نعمل على تجنب أي هجوم إرهابي على أمريكا من أفغانستان".