كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سو كي" في كمبوديا لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مستشارة الدولة بميانمار، أونغ سان سو تشي، إلى كمبوديا في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وصلت "سو كي" من بكين، حيث حضرت هي وهون سين، رئيسوزراء كمبوديا، منتدى حول مبادرة الصين للحزام والطريق بمليارات الدولارات.

وتعتبر الزيارة، التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ اليوم الاثنين، هي الأولى منذ تولي "سو كي" منصب رئيس حكومة بلدها في عام 2016.