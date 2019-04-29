كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يهنئ "سانشيز" على النصر الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي، إنه واثق من أن رئيس الوزراء الأسباني المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، سيكون قادرًا على تشكيل حكومة مستقرة موالية لأوروبا ستسمح لإسبانيا بالاستمرار في لعب دور مهم في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث مارجريتس شايناس، أن النتائج تظهر أيضًا أن "الغالبية الساحقة من الشعب الأسباني اختارت لصالح أحزاب مؤيدة بوضوح لأوروبا".

وأضح، أن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، اتصل بـ"سانشيز" لتهنئته على "فوزه الواضح".