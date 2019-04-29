كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تركيا مهتمة بأسلحة روسية أخرى بغض النظر عن إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مدير شركة تصدير الدفاع الروسية "Rosoboronexport"، ألكسندر ميكييف، أن تركيا تبدي اهتمامًا بالأسلحة الروسية بغض النظر عن أنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي طلبتها أنقرة في ديسمبر 2017.

وحسب المسؤول، أنقرة مهتمة أيضًا بالدفاعات الجوية الروسية الأخرى من مختلف المجالات، وكذلك الأسلحة المضادة للدبابات وغيرها من محطات الأسلحة.

وأضاف "ميكييف"، أن البلدين لديهما أيضًا العديد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تطوير أحدث الطائرات والمروحيات ووحدات للمركبات المدرعة وصيانة المعدات التي تم بيعها مسبقًا إلى أنقرة.

وأكد كذلك، أنه بسبب "الحوار البناء بين القيادة السياسية" بين الدولتين، تمكنت روسيا وتركيا من إحباط محاولات الخصمين الأجانب التدخل في تعاونهما العسكري الثنائي.