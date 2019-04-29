كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: القبض على جاسوس طالبان البارز في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت وحدة خاصة من الشرطة الوطنية الأفغانية القبض على جاسوس بارز لحركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس"، نقلاً عن وزارة الداخلية الأفغانية.

ووفقًا للوكالة، فقد تم تنفيذ عملية الشرطة للقبض على الجاسوس المعروف باسم قدرة الله مساء الأحد.

وقالت الوكالة، إنه إلى جانب التخطيط لهجمات طالبان وتنسيقها، يُعتقد أن الجاسوس المعتقل قام بجمع وتبادل المعلومات حول قوافل الإمداد التي كانت تسير على طريق كابول-ميدان وردك السريع.