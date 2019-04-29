كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تنقل عاصمتها من جزيرة جاوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نقل عاصمة البلاد جاكرتا من جزيرة جاوة.
نقلت وكالة رويترز عن وزير التخطيط التنموي في البلاد بامبانج بروجونيغورو قوله: "قرر الرئيس نقل العاصمة خارج جاوة وهذا قرار مهم."
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وأشار إلى أن الموقع الجديد للعاصمة لم يتم اختياره بعد لافتا إلى أن العملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.
يذكر أن عاصمة إندونيسيا الحالية هي مدينة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوة، التي تعد الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.