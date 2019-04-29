كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمنية المشتركة تطلق عملية عسكرية في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن القوات المشتركة بدأت صباح الاثنين هجوماً جديداً على مواقع مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة العود عند أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وتركز الهجوم في محور عزاب، حيث تقدمت القوات المشتركة باتجاه المنطقة الجبلية التي تضم قرى عزاب وبيت الشوكي على الحدود بين محافظتي الضالع وإب.

وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي على مواقع وتجمعات المليشيات في المنطقة، وتمكنت القوات المشتركة من تطهير قرى منطقة هجار في العود.

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وأفادت مصادرنا بمقتل 18من أفراد مليشيات الحوثي وأسر العشرات في هجار والمواقع المحيطة بها، كما تم تدمير وإحراق عربات وعتاد عسكري للمليشيات.

وفي محور الأزارق - ماوية جنوب غرب الضالع، واصلت القوات المشتركة تمشيط المنطقة الجبلية بين محافظتي تعز والضالع، وتوغلت قوات من المقاومة داخل مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز وبالتحديد منطقة باهر التي تشهد مواجهات متواصلة منذ أيّام.