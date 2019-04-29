كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدرسة المصرية بقطر تقيم حفلا ومعرضا فنيا في ختام العام الدراسي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بقسم رعاية المصالح بالعاصمة القطرية الدوحة، في الحفل السنوي الختامي بالمدرسة المصرية بالدوحة، حيث ضم معرضا فنياً علي أعلي مستوي به العديد من الأعمال الفنية التي تظهر براعة المدرسين المصريين، فضلا عن الطلاب عندما يجدون العناية والرعاية والدعم من القائمين علي العملية التعليمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل، إلي أن إدارة المدرسة قدمت العديد من الفقرات التى من شأنها تعزيز روح الانتماء لمصر.

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وشملت على العديد من الأغاني الوطنية المحببة للجميع والفقرات التى تعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى الأصيل، كما تم تقديم عرض مسرحي "هاملت"، واستخدم الطلاب اللغة العربية والإنجليزية فى تقديم الفقرات.

وتم توزيع شهادات تكريم للمدرسين المتميزين بالمدرسة من كافة الأقسام التعليمية بها، كما تم تكريم مدير المدرسة فاروق زين الدين، من المجلس التعليمي بالمدرسة لما بذله من جهود مضنية طوال العام الدراسى من أجل تقديم جودة مثالية لأبناء الجالية المقيمين بالدوحة، وذلك بحضور رامز مدير مدرسة القاهرة.

وتواصل المستشار العمالي هشام كامل مع العديد من أبناء الجالية، مؤكدا لهم بأن مكتب التمثيل العمالي موجود من أجلهم ومساعدتهم فى أى وقت وفي أي مكان.