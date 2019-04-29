كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع حالة التأهب الأمني فى اليابان قبيل تنازل الإمبراطور عن العرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت السلطات اليابانية حالة التأهب الأمنى فى البلاد استعدادا لبدء عصر جديد فى اليابان عقب تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش لابنه الأكبر وولى العهد الأمير ناروهيتو، ليصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين، أن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية فى القصر الإمبراطورى، الذى تبلغ مساحته 284 فدانا، ويقيم فيه الإمبراطور والإمبراطورة، ويقع فى قلب طوكيو.

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وسيتم منع تواجد المواطنين فى الساحة المقابلة للقصر خلال مراسم التنازل عن العرش التى ستقام غدا الثلاثاء، فيما أكد مسئول بالشرطة أن الإجراءات الامنية ستكون مشددة فى قصر أكاساكا مقر إقامة ولى العهد.

ومع تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، سيبدأ عصر جديد فى اليابان بعد غد الأربعاء، يطلق عليه "ريوا"، والتى تعنى "التناغم الجميل"، ليحل محل العصر الحالى، والذى يطلق عليه "هيسى"، والذى بدأ فى الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذى تولى فيه الإمبراطور العرش.