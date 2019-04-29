كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال غرب جنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب اليوم الاثنين، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز "دوتان" العسكرى جنوب شرق بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمنى فلسطينى بأن الشاب لم تعرف هويته ولا طبيعة إصابته، إلا أن رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر أكد أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، وأعلنت الجهة الجنوبية لبلدة يعبد "منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرًا إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقرب من الحاجز المذكور، إضافة إلى تواجد سيارات إسعاف إسرائيلية بالمكان.