تعرض إمام مسجد بحي بنكيران طنجة، فجر اليوم الاثنين، إلى هجوم بالسلاح الأبيض من قبل أحد المصلين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصا مجهولا باغت الإمام داخل المسجد، وطعنه بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه خلال إمامته بالمصلين في صلاة الفجر، قبل أن يتدخل أحد المصلين ويقوم بشل حركته، والاتصال بالعناصر الأمنية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص، شوهد لأول مرة أثناء آداء صلاة العشاء أول أمس الجمعة، حيث رجح البعض فرضية سبق الإصرار والترصد بالإمام، وفق إفادات شهود.
كانت هذه تفاصيل خبر خطير..طعن إمام داخل مسجد في طنجة خلال صلاة الفجر..مجهول هاجمه ووجه إليه ضربة على مستوى الوجه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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