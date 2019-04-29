“الكاف” يكشف حكم نصف نهائي مباراة بركان والصفاقسي

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة القمة بين نهضة بركان والصفاقسي الرياضي التونسي، برسم إياب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستقام الأحد المقبل، بالملعب البلدي لبركان.
وحسب “الكاف”، فإن السنغالي ماكيت ندياي، تم تعيينه حكنا رئيسياً لمباراة بركان والصفاقسي، بمساعدةكل من نوبو نكوكو، و تيامو سييدو، مساعدا ثانيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، أمس الأحد، قد انتهت بفوز ممثل الكرة التونسية بثنائية نظيفة، أمام رفاق الحارس عبد العالي المحمدي، بملعب الطيب المهيري.
يشار إلى أن نهضة بركان يعد الممثل الوحيد للكرة المغربية، بمسابقة كأس “الكاف”، بعد.إقصاء حسنية أكادير من دور ربع النهائي على يد الزمالك المصري.
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