الزمالك يوضح سبب غياب المغربي بوطيب عن ذهاب نصف نهائي كأس”الكاف”

بعد فوز صغير للزمالك المصري، مساء أمس الأحد، أمام النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اختار مدرب الفريق المصري، توضيح سبب غياب الدولي المغربي خالد بوطيب عن القمة الكروية التي استضافها ملعب برج العرب بالاسكندرية.

كريتسيان غروس، أوضح في تصريحات إعلامية بعد القمة القارية-العربية، أن الطاقم لم يرد المغامرة باللاعب الذي يعاني من كدمة على مستوى الركبة، ففضل إراحته في لقاء الذهاب، على أن يكون جاهزاً، الأحد المقبل، في قمة الإياب بسوسة.

ونفى المتحدث ذاته، بأن يكون لإبعاد خالد بوطيب علاقة بالانتقادات أو الضغوطات الجماهيرية، مشدداً، بأن غيابه كان محسوماً قبل موعد اللقاء القاري بـ 48 ساعة.

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يٌشار، إلى أن الزمالك المصري تمكن من إنهاء لقاء الذهاب بهدف وحيد سجله اللاعب محمود كهرباء، في حين كان النجم الساحلي قريباً من هز الشباك في أزيد من مناسبة وفرض ضغطاً كبيراً على خصمه، ما يؤشر بأن الإياب سيكون “حارقاً” في تونس، بحثاً عن خطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من المسابقة القارية، التي ينافس نهضة بركان في نصفها الثاني أيضاً.