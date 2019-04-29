سرقوا قطيعا من 38 ماشية.. اعتقال عصابة “فراقشية”

تمكنت مصالح الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي بابن جرير، أمس الأحد، من تفكيك عصابة، تسرق المواشي “الفراقشية”، وتنشط في دوار الكريكير في جماعة سيدي علي في الرحامنة.

وأشارت مصادر” اليوم 24″ إلى أن عدّة شكايات تقدم بها مواطنون، حول تعرض مواشيهم للسرقة في المنطقة المذكورة، أفضت إلى اعتقال العصابة، من طرف عناصر الدرك الملكي.

وأضافت المصادر نفسها أن العصابة، المكونة من 3 أشخاص، تمكنت خلال آخر عمليات سرقاتها، من الاستيلاء على 38 رأسا من قطيع الغنم، يوم الجمعة الماضي.

ووضع المتهمون الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم، غدا الثلاثاء، على محكمة الاستئناف في مراكش لتقول العدالة كلمتها في حقهم.