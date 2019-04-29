انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تكشف تفاصيل انتحار "جاسوس الإمارات" بالسجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 03:04 مساءً - قالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إن أحد المشتبه بهما في التجسس لمصلحة دولة الإمارات، وُجد منتحراً في زنزانته الانفرادية بأحد سجون مدينة إسطنبول.

وذكرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، أن "الموقوف زكي ي. م. حسن بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات، وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري، وذلك في الساعة 10: 22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد".

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن المشتبه فيه "حسن" تم توقيفه يوم 19 أبريل الجاري، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لمصلحة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان أن أحد موظفي السجن شاهَد "حسن" مشنوقاً على باب الحمام، في أثناء توزيعه الطعام على المساجين، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف بدائرة الطب الشرعي في إسطنبول، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

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والمتهمان هما: زكي يوسف حسن (55 عاماً)، وسامر سميح شعبان (40 عاماً)، ويحملان جوازي سفر فلسطينيَّين، ووجهت النيابة إليهما تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

و"حسن" من سكان قطاع غزة، عمل في جهاز الاستخبارات الفلسطينية برتبة "عميد"، وفرَّ من قطاع غزة عام 2007، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وقد أقام برام الله، قبل أن يتقاعد ويغادر إلى بلغاريا للإقامة بها، كما أنه مقرب من القيادي محمد دحلان، وقد وصل إلى تركيا قبل عدة أشهر، وفق ما ذكره موقع "الجزيرة.نت".

وكانت تركيا اعتقلت، في 19 أبريل الجاري، "حسن وشعبان"، بتهمة التجسس لحساب الإمارات، وأمرت محكمة بسجنهما على ذمة التحقيق، في حين أشارت الاستخبارات التركية إلى أنهما على علاقة بدحلان، والاستخبارات الإماراتية.

وأوضحت السلطات التركية حينها، أنها تحقق في وجود علاقة للرجلين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018.