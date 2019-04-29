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انت الان تتابع تفاصيل خبر بينهم قس.. 5 قتلى بهجوم على كنيسة شمالي بوركينا فاسو والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 03:03 مساءً - لقي 5 أشخاص على الأقل، بينهم قسّ، حتفهم، في هجوم استهدف كنيسة شمالي بوركينا فاسو.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني بوركيني لم تسمّه، قوله إن مسلحين مجهولين اقتحموا الكنيسة البروتستانتية بمدينة "سيلغادي"، على بعد نحو 60 كم من مدينة "جيبو" عاصمة مقاطعة "سوم" شمالي البلاد.
وأوضح المصدر أن الهجوم وقع الأحد، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم قس، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين.
ولم تعلن السلطات البوركينية هوية المسلحين أو دوافعهم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وشهدت بوركينا فاسو هجمات دامية متزايدة في السنوات الثلاث الماضية. وبدأت الهجمات في شمالي البلاد، لكنها امتدّت شرقاً قرب الحدود مع توغو وبنين.
وتُنسب معظم الهجمات إلى جماعة "أنصار الإسلام" المتطرّفة، التي برزت قرب الحدود مع مالي، في ديسمبر 2016، وجماعة "نصر الإسلام والمسلمين"، التي بايعت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
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