انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش الجزائري يحبط مخططاً لهجوم بحزام ناسف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 03:03 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، تدمير حزام ناسف جاهز للاستعمال عثر عليه داخل حقيبة ظهر بمحافظة باتنة شرقي البلاد.

ووفق بيان للوزارة فإن فرقة للجيش والدرك "عثرت إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية واد الشعبة، جنوب شرق باتنة (شرق)، على حقيبة ظهر تحوي حزاماً ناسفاً جاهزاً للاستعمال، وتم تدميره بعين المكان".

Advertisements

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى حول من يقف وراء وضع هذه الحقيبة ووجهتها.

وكانت الشرطة الجزائرية أعلنت، في 12 أبريل الجاري، أنها أوقفت أجانب وعناصر "إرهابية"، بالتعاون مع الجيش، خلال الحراك الشعبي، كانوا يخططون لتفجير الوضع في البلاد.

وتشهد الجزائر حراكاً أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن المظاهرات لم تتوقف إذ لا تزال تطالب برحيل كل رموز نظامه وعدم إشرافهم على المرحلة الانتقالية.