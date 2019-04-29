انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول تركي يوضح حقيقة تدخُّل بلاده في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 03:03 مساءً - قال المبعوث التركي إلى ليبيا "أمر الله أشلر"، إنه لا يؤكد ولا ينفي تدخُّل بلاده في الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأضاف أشلر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين، أنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي التقارير التي تحدثت في هذا الإطار، لكنه قال إنه سيتحدث في الوقت المناسب.

وشدد على دعم بلاده للشرعية في ليبيا والمتمثلة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مؤكداً أن "التدخلات التركية في ليبيا تدعم الاستقرار، ولا تهدف إلى إثارة الفتن والفوضى".

وأشار أشلر إلى أن بلاده تحركت على الصعيد الدبلوماسي، لكبح التدخلات الأمريكية والروسية والإماراتية والمصرية والسعودية الداعمة لمن وصفه بـ"المتمرد" خليفة حفتر، قائد ما يسمى قوات "الجيش الوطني الليبي".

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وخلال الساعات الماضية، تحدثت أنباء عن تدخُّل تركي في ليبيا، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيها: إنه "سيسخّر كل إمكانات بلاده لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي".

وأقلقت هذه الأنباء الحكومة الليبية المتمركزة في شرقي البلاد (غير معترف بها دولياً)، والتي تتلقى دعماً مشبوهاً من الإمارات والسعودية، حيث طالبت أنقرة بـ"التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي".

لكن أردوغان أكد خلال مكالمة هاتفية مع السراج، أمس، أنه "لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، وإن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين".

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً، وسط تحذير من تداعياتها على الأمن ومساعي التسوية في ليبيا.