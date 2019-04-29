شكرا لقرائتكم خبر عن الجهمي: إلغاء الطيران من وإلى عدن غير صائب والان مع التفاصيل

قال ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة، إبراهيم الجهمي، إن توقيف أو إلغاء الطيران من وإلى عدن في هذا التوقيت من قبل التحالف قرار غير صائب.

واعتبر الجهمي في منشور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه "غير مدروس ويفاقم من أزمة تكدس المواطنين الراغبين العودة للوطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث تتزايد حجوزات العودة لليمن للمغتربين".

ومضى "يجب أن تكون هناك خطط متانية تراعي ظروف المواطنين وأن تقوم حكومتنا بذلك الدور فالحكومة المفترض أن تعمل لصالح المواطنين وتبحث عن حلول لذلك لا أن تترك المواطنين يعانون ويتكبدون الخسائر دون مراعاة أو إحساس بالمسؤلية.