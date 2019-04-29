شكرا لقرائتكم خبر عن البسيري للصرافة تعلن بدء صرف المرتبات لهذه الدوائر بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أعلنت شركة البسيري للصرافة، أنه تم اليوم، البدء بصرف مرتبات شهر ابريل للعام 2019 لموظفي ساحل حضرموت.

وفيما يلي ينشر 'اليمن العربي' الدوائر التي ستتم تغطيتها.. وهي كالتالي:

1_مكتب الصحة والسكان

2-مكتب وزارة المالية

3- مكتب الأشغال العامة والطرق

4- مكتب الادارة المحلية

5-مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل .

6- مكتب الزراعة والري

7- مكتب الثقافة

8- مكتب الصناعة والتجارة

9- مكتب الخدمة المدنية

10- مكتب التخطيط والتعاون الدولي

11- مكتب النفط والمعادن

12-مكتب الأوقاف والإرشاد

13- مكتب السياحة

14- مكتب الإعلام

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15 - مكتب التعليم الفني

16- مكتب ضرائب حضرموت

17- مكتب جمارك حضرموت

18 - الهيئة العامة للمصائد السمكية

19 - الهيئة العامة للكتاب

20- هيئة حماية البيئة

21- هيئة الأراضي والمساحة

22 - هيئة الآثار والمتاحف

23 - معهد العلوم الصحية

24- الجهاز المركزى للإحصاء والمحاسبة

25 -مكتب الشباب والرياضة

26-مكتب الشؤون القانونية

27 - مكتب شؤون المغتربين

28- مكتب وزارة النقل

29 - المجالس المحلية

30- كلية المجتمع بالشحر

31- كشف النفقات