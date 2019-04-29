شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. احتجاز 4 أشخاص بعد إحباط هجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الاثنين، إن الشرطة أحبطت عملاً إرهابياً، وتحتجز 4 أشخاص مشتبه بهم.
فيما أكد مصدر أمني، أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة “لارتكاب عمل إرهابي”.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحافيين أيضاً: “لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يُخطّط لهجوم كبير”.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. احتجاز 4 أشخاص بعد إحباط هجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.