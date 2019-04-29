شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. احتجاز 4 أشخاص بعد إحباط هجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الاثنين، إن الشرطة أحبطت عملاً إرهابياً، وتحتجز 4 أشخاص مشتبه بهم.

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فيما أكد مصدر أمني، أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة “لارتكاب عمل إرهابي”.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحافيين أيضاً: “لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يُخطّط لهجوم كبير”.