انت الان تتابع أردوغان ضعيف.. مؤشرات تكشف غضب أوروبا على تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بات من الواضح أن هناك حالة غضب أوروبية ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، لا سيما وأنه يعتمد لبقائه السياسي على حزب متشدد قد يحول دون تنفيذ أنقرة لشروط بروكسل.

بات من الواضح أن حالة الغضب العالمية التي تعيشها تركيا، وصلت في الوقت الحالي إلى أروقة الاتحاد الأوروبي، والذي اتخذ -بشكل جماعي أو على مستوى الأعضاء- قرارات وضح من خلالها استياءه من أنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان. حالة الغضب الأوروبي والتي ظهرت في صورة عدد من القرارات المُحبطة سياسيًا لتركيا، وصلت ذروتها في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أجريت نهاية الشهر الماضي، وشهدت فقدان حزب العدالة والتنمية لعدد من أهم المدن في تركيا، وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول.

ووضعت الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس نهاية أكبر محاولة لتركيا من أجل العمل على الفوز بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار المحللون إلى أن البقاء السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يعتمد بشكل متزايد على الدعم من حليفه الرئيسي، وهو حزب قومي متشدد، حسب موقع أحوال التركي. وقال بورات بيكديل، الكاتب

ووضعت الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس نهاية أكبر محاولة لتركيا من أجل العمل على الفوز بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، حيث أشار المحللون إلى أن البقاء السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يعتمد بشكل متزايد على الدعم من حليفه الرئيسي، وهو حزب قومي متشدد، حسب موقع أحوال التركي. وقال بورات بيكديل، الكاتب الفكري المحافظ في مؤسسة "بيجن – السادات"، وهي مركز للدراسات الإستراتيجية، إن تحالف أردوغان مع الحزب المتشدد واعتماده بصورة رئيسية عليه للبقاء السياسي، كان هو السبب في إشعال الغضب في أوروبا تجاه أنقرة.

وأوصى البرلمان الأوروبي في تصويت جماعي غير ملزم في مارس بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا بأغلبية 370 صوتًا مقابل 109 أصوات وامتناع 143 عن التصويت، وهو ما يشير إلى أن تركيا فقدت ما يمكن الاستناد عليه من دعم في أوروبا قبل الانتخابات المحلية، إلا أن خسارة أردوغان السياسية القوية في أنقرة وإسطنبول، جاءت لتشعل مزيدا من الرفض السياسي لتركيا في أروقة بروكسل. بعد خسارة أنقرة.. صفعة جديدة تنتظر أردوغان بإسطنبول Advertisements وأكدت بروكسل أن محادثات الانضمام متوقفة، وقالت إن "التزام الحكومة التركية المُعلن بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يقابله إصلاحات واضحة"، وذلك في أعقاب محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وقال الموقع التركي، إن من بين الأسباب التي تجعل أنقرة غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المدنية والإجراءات القانونية غير المفعلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتابه القلق بشأن عدم احترام أنقرة لحقوق الأقليات الدينية والثقافية؛ وتقليص الدولة لمساحة المجتمع المدني، واعتقالاتها وقمعها للمعارضة بشكل مستمر. هبوط الليرة التركية بعد «الانتخابات المحلية» وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، إلى جانب حزب الحركة القومية بنسبة 52% من الأصوات في جميع أنحاء البلاد في 31 مارس، يعني أنه حال تعرض أردوغان لضغوط تدعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة من المقرر عقدها في عام 2023، فسوف يحتاج بشدة إلى دعم هذا الحزب السياسي، وهو الأمر الذي يشير إلى أن زمام الأمور السياسية لم تعد في أيدي أردوغان.

وخلال هذا الوقت، سيتعين على أردوغان الحفاظ على خطابه المعادي للغرب، وربما زيادة وتيرته، ومن ثم الابتعاد عن أي محادثات سلام مع أكراد تركيا، وهو خط أحمر حقيقي للقومية المتطرفة في تركيا، حسب آراء محللين للموقع التركي. وفي عام 2018، قال ألبارسلان كافاكلو أوغلو، عضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان ورئيس لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان: "أوروبا ستكون مسلمة، سنكون فعالين هناك وأنا واثق من ذلك تمامًا". ومن ناحية الأخرى، بدا أن حالة الغضب لم تكن في صورة موقف جماعي رسمي من الاتحاد الأوربي، حيث خلدت فرنسا لأول مرة في تاريخها ذكرى مذبحة الأرمن في تركيا، وهو ما كانت الأخيرة تسعى على مدى السنوات القليلة الماضية لمنعه. الاتحاد الأوروبي ينقلب على تركيا.. وقبرص تصفع أردوغان وعلى الرغم من كون تخليد الذكرى لم يرتق إلى مرتبة الاعتراف الرسمي، إلا أن ذلك كان بمثابة إشارة واضحة إلى ما آلت إليه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

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