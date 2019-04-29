سريلانكا تحظر النقاب في الأماكن العامة

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تفجيرات سريلانكا

حظر رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، كل أشكال النقاب التي تغطي الوجه في الأماكن العامة، ابتداء من اليوم الإثنين، وذلك بعد تفجيرات أحد الفصح الدامي التي أودت بحياة 253 شخصا، معلنا أنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ، لمنع كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة، إذ أن الحظر هو لضمان الأمن الوطني، وعلى كل فرد أن لا يغطي وجهه بشكل يصعب معه التعرف على هويته. وجاء هذا الإعلان بعد أن حث رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردود فعل بعد التفجيرات التي نفذها إرهابيون مرتبطون بتنظيم داعش.

ويشكل المسلمون 10% من مواطني الدولة ذات الغالبية البوذية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء. وكان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينجي، أعلن أن قوات الأمن السريلانكية قتلت وأوقفت معظم المتورطين بهجمات الفصح الدامي، مؤكدا أن بلاده باتت جاهزة لاستعادة