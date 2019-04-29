الان تتابع رئيس طيران الإمارات: لا نية لدى الشركة لاستخدام المجال الجوي الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 2:09 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قال رئيس طيران الإمارات، اليوم الإثنين، إنه لا نية لدى الشركة لاستخدام المجال الجوي الإسرائيلي

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