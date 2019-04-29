الان تتابع وزير المالية الجزائري يمثل أمام المحكمة في إطار تحقيقات فساد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:
ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، مثل يوم الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين.
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