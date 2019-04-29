"فلاى دبى" تجرى محادثات مع إيرباص لشراء طائرات ايه320 نيو

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة فلاى دبى للطيران اليوم الإثنين إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص بشأن شراء محتمل لطائرات ايه320 نيو.

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